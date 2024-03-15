Дусмет Ишбулат углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Ишбулат
в РС 2 за 1748 год-62 года
Рождение ребёнка
1722 ст.
Сын: Арслан Дусмет углы
Рождение ребёнка
1733 ст.
Сын: Минка Дусмет углы
Место жительства
С 1742
Место жительства
До 1742 ст.
Верхние Яки, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно