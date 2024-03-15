Дусмет Ишбулат углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дусмет Ишбулат углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Ишбулат

Мать: не указана

в РС 2 за 1748 год-62 года
Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Арслан Дусмет углы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733 ст.

Сын: Минка Дусмет углы

Мать ребёнка: не указана

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1742
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
До 1742 ст.
Верхние Яки, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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