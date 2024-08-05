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Лаврентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Василий Тимофеевич (?)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Афанасий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Симеон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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