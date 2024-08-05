Лаврентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Василий Тимофеевич (?)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Симеон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно