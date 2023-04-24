Венедиктова (Родионова) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения19.07.1906
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906
Отец: Родионов Гаврила
Мать: ?
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Венедиктова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Венедиктова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Варгина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
11.05.1939
Сын: Иванов Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Венедиктов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич
Смерть
1979