Венедиктова (Родионова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венедиктова (Родионова) Александра Гавриловна

Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.07.1906

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906

Отец: Родионов Гаврила

Мать: ?

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1922

Муж: Венедиктов Александр Дмитриевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Венедиктова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Венедиктова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Варгина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
1938

Муж: Иванов Григорий Степанович

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.05.1939

Сын: Иванов Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Степанович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Венедиктов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Венедиктов Александр Дмитриевич

Смерть
1979
Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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