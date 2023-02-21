Врочинская (Радзишевская) Флерентина Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врочинская (Радзишевская) Флерентина Мартиновна

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Место рождения

Жиляковская волость

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Радзишевский Мартин

Мать: Радзишевская Виктория

Жиляковская волость
Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Елизавета Адольфовна

Отец ребёнка: Врочинский Адольф Томашевич

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врочинский Адольф Томашевич

Смерть
Неизвестно
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