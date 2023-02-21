Врочинская (Радзишевская) Флерентина Мартиновна
Место рожденияЖиляковская волость
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Радзишевский Мартин
Мать: Радзишевская Виктория
Жиляковская волость
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Елизавета Адольфовна
Отец ребёнка: Врочинский Адольф Томашевич
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно