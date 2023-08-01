Якупов Ильфир Ильшатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.2008
Дочь: Якупова Амина Ильфировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.2016
Дочь: Якупова Халима Ильфировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности