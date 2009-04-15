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Федина Элина Олеговна
Федина Элина Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.2009
Пол
Женский
Отец
Федин Олег Александрович
Мать
Белолапоткова Галина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2009
Отец:
Федин Олег Александрович
Мать:
Белолапоткова Галина Николаевна
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