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Трубин Павел Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 18 лет В записи о смерти дочери указан как Трубин, Возможно Трубачев
Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Мария Васильевна

В возрасте 18 лет жениху, 20 лет невесте Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Трубина Миропия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Трубин Евстолия Павловна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Трубин Федор Павлович

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Близнецы с Савватием Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Трубин Савватий Павлович

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Близнецы с Федором
Восприемник
29.12.1982
При крещении Стефана Воронцова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Указан как житель деревни Масловской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубин Палладий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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