Трубин Павел Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 18 лет В записи о смерти дочери указан как Трубин, Возможно Трубачев
Бракосочетание
19.01.1892
Жена: Мария Васильевна
В возрасте 18 лет жениху, 20 лет невесте Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Трубина Миропия Павловна
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Трубин Евстолия Павловна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1906
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Близнецы с Савватием Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
17.09.1906
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Близнецы с Федором
Восприемник
29.12.1982
При крещении Стефана Воронцова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Указан как житель деревни Масловской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильевна
Упоминание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно