Мельников Ефим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Мельников Федор
Мать: не указана
Крещение
23.10.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручитель по жениху - Ефиму Емельянову Глушенкову
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Евдокия
Смерть
Неизвестно