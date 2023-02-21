Мельников Ефим Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Ефим Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Мельников Федор

Мать: не указана

Крещение
23.10.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручитель по жениху - Ефиму Емельянову Глушенкову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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