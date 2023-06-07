Афиноген Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Кузьма Елисеев
Мать: Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алексей Афиногенов
Мать ребёнка: Неонила Николаева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Афиногенов
Мать ребёнка: Неонила Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Николаева
Смерть
Неизвестно