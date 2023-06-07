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Афиноген Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кузьма Елисеев

Мать: Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алексей Афиногенов

Мать ребёнка: Неонила Николаева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Афиногенов

Мать ребёнка: Неонила Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Николаева

Смерть
Неизвестно
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