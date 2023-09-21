Гизатуллина Мершида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Шарафутдин
Рождение ребёнка
14.05.1941
Сын: Шайдуллин Равиль
Отец ребёнка: Шайдуллин Низаметдин
Бракосочетание
После 1950
Муж: Гизатуллин Сафиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайдуллин Низаметдин
Смерть
1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно