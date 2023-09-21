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Гизатуллина Мершида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Шарафутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1941

Сын: Шайдуллин Равиль

Отец ребёнка: Шайдуллин Низаметдин

Бракосочетание
После 1950

Муж: Гизатуллин Сафиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуллин Низаметдин

Смерть
1991
Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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