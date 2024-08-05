Ефимия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Андрей Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ефим Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Улита Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно