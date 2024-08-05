Ефимия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Андрей Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Ефим Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Улита Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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