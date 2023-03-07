Баймухаметов Закир
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мардамшин Баймухамет
Мать: Багаутдинова Бибирабига
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Закирова Хусниямал
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Закирова Мунира
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1906
Сын: Закиров Басыр
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1909
Сын: Закиров Мажит
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
В 1921 году поступил учиться в Лаклинскую 7 летнюю школу и окончил ее в 1928(?). С 1927 по 1930 работал в ооновском хозяйстве в качестве хлебороба, в 1929 году поступил в комсомол и работал, учился на... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Закирова Аниса
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Закирова Амина
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1918
Сын: Закиров Гадил
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Закирова Халима
Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафиятуллина Шамсиямал
Смерть
Неизвестно