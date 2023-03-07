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Баймухаметов Закир

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мардамшин Баймухамет

Мать: Багаутдинова Бибирабига

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Закирова Хусниямал

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Закирова Мунира

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Закиров Басыр

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Закиров Мажит

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1921 году поступил учиться в Лаклинскую 7 летнюю школу и окончил ее в 1928(?). С 1927 по 1930 работал в ооновском хозяйстве в качестве хлебороба, в 1929 году поступил в комсомол и работал, учился на... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Закирова Аниса

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Закирова Амина

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Сын: Закиров Гадил

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

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Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Закирова Халима

Мать ребёнка: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафиятуллина Шамсиямал

Смерть
Неизвестно
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