Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1922
Дочь: Уварова Просковья Васильевна
Мать ребёнка: Бородулин Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Бородулин Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Васильевна
Мать ребёнка: Бородулин Татьяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно