Булдакова Анна Мокеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Крутихина Фотинья Агапова
Отец ребёнка: Булдаков Агап Авдеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Булдаков Агапов
Отец ребёнка: Булдаков Агап Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булдаков Агап Авдеев
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763