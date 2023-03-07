Булдакова Анна Мокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова Анна Мокеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1738 и 1741 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Крутихина Фотинья Агапова

Отец ребёнка: Булдаков Агап Авдеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Булдаков Агапов

Отец ребёнка: Булдаков Агап Авдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Агап Авдеев

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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