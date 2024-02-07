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Птицин Тимур Александрович
Птицин Тимур Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2014
Пол
Мужской
Отец
Птицин Александр
1983 г.р.
Мать
Птицына Алина Олеговна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014
Отец:
Птицин Александр
Мать:
Птицына Алина Олеговна
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