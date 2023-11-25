Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1957

Дочь: Ким Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Ким Григорий

Рождение ребёнка
20.09.1963

Дочь: Ким Надежа Григорьевна

Отец ребёнка: Ким Григорий

Рождение ребёнка
19.11.1965

Дочь: Ким Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Ким Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ким Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Ким Григорий

Смерть
Неизвестно
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