Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1957
Дочь: Ким Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Ким Григорий
Рождение ребёнка
20.09.1963
Дочь: Ким Надежа Григорьевна
Отец ребёнка: Ким Григорий
Рождение ребёнка
19.11.1965
Дочь: Ким Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Ким Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ким Григорий
Смерть
Неизвестно