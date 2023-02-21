Злыгостева Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.
Дочь: Трегубова Евфросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Злыгостев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.
Сын: Злыгостев Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Злыгостев Яков Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно