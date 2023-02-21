Злыгостева Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злыгостева Анна Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.

Дочь: Трегубова Евфросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Злыгостев Яков Георгиевич

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.

Сын: Злыгостев Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Злыгостев Яков Георгиевич

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злыгостев Яков Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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