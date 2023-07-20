Асеева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Асеев Михаил Яковлевич
Мать: Асеева Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимонов Анатолий
Отец ребёнка: Тимонов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимонов Леонид
Отец ребёнка: Тимонов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимонов ?
Смерть
Неизвестно