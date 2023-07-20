Асеева Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Асеев Михаил Яковлевич

Мать: Асеева Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимонов Анатолий

Отец ребёнка: Тимонов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимонов Леонид

Отец ребёнка: Тимонов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимонов ?

Смерть
Неизвестно
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