Сабитов Шамиль Равилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитов Шамиль Равилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.2011

Сын: Сабитов Тимур Шамилевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.05.2013

Сын: Сабитов Артём Шамилевич

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Рождение ребёнка
26.12.2018

Сын: Сабитов Артур Шамилевич

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Рождение ребёнка
19.03.2023

Сын: Сабитов Роман Шамилевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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