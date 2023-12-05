Сабитов Шамиль Равилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.2011
Рождение ребёнка
03.05.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности