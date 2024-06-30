Чермошенцев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чермошенцева Христинья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чермошенцев Петр Иванович
Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Чермошенцев Ульян Иванович
Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чермошенцев Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чермошенцев Трофим Иванович
Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дроздова (Чермошенцева) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья
Смерть
Неизвестно