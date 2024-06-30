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Чермошенцев Иван Тимофеевич

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Чермошенцев Тимофей Софронович

Мать: Чермошенцева (Комынина) Марья Гавриловна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермошенцева Христинья

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чермошенцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Чермошенцев Ульян Иванович

Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Чермошенцев Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Чермошенцев Трофим Иванович

Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дроздова (Чермошенцева) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Чермошенцева Христинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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