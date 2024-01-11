Валеев Фарид Галеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Фарид Галеевич

Валеев Фарид Галеевич

Место рождения

с.Средняя Серда Арского р-на РТ

Дата рождения

25.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925

Отец: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы

Мать: Валеева Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы

с.Средняя Серда Арского р-на РТ
Рождение ребёнка
08.02.1950

Сын: Валеев Ринат Фаридович

Мать ребёнка: Валеева Наиля

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Наиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Наиля

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Казань, кладбище пос. Нагорный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close