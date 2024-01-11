Валеев Фарид Галеевич
Место рожденияс.Средняя Серда Арского р-на РТ
Дата рождения25.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925
с.Средняя Серда Арского р-на РТ
Рождение ребёнка
08.02.1950
Мать ребёнка: Валеева Наиля
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Наиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Наиля
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Казань, кладбище пос. Нагорный