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Луканина Кира Александровна
Луканина Кира Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2006
Пол
Женский
Отец
Луканин Александр Владимирович
1977 г.р.
Мать
Луканина-Короткова Екатерина Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2006
Отец:
Луканин Александр Владимирович
Мать:
Луканина-Короткова Екатерина Александровна
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