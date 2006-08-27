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Луканина Кира Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2006

Отец: Луканин Александр Владимирович

Мать: Луканина-Короткова Екатерина Александровна

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