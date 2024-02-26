Постникова (Пахалуева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Пахалуева) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Постников Михей

Отец ребёнка: Постников Константин

Рождение ребёнка
1906

Сын: Постников Степан Констатинвич

Отец ребёнка: Постников Константин

Рождение ребёнка
06.05.1916

Сын: Постников Георгий Константинович

Отец ребёнка: Постников Константин

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постников Константин

Смерть
Неизвестно
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Прожила более 90 лет
Похороны
Неизвестно
Елань, Алапаевское, Свердловская область
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