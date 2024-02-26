Постникова (Пахалуева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Постников Михей
Отец ребёнка: Постников Константин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Постников Степан Констатинвич
Отец ребёнка: Постников Константин
Рождение ребёнка
06.05.1916
Сын: Постников Георгий Константинович
Отец ребёнка: Постников Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постников Константин
Смерть
Неизвестно
Прожила более 90 лет
Похороны
Неизвестно
Елань, Алапаевское, Свердловская область