Сахарова (Папина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Папина) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Двуречки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1921

Дата смерти

20.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Папин Дмитрий

Мать: Папина Феоктистия

Двуречки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Сахаров Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Алексеевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Кашина Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Алексеевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Анатолий Алексеевич

Смерть
20.12.1977
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Умерла от сердечного приступа. Виктор (средний сын) отбывал в это время срок в колонии строгого режима. Всю жизнь будет винить себя в её смерти. Говорил, что писал ей открытку-поздравление на 8марта, ... Показать все
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