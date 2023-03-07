Сахарова (Папина) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти20.12.1977
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Папин Дмитрий
Мать: Папина Феоктистия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сахаров Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Кашина Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1977
Умерла от сердечного приступа. Виктор (средний сын) отбывал в это время срок в колонии строгого режима. Всю жизнь будет винить себя в её смерти. Говорил, что писал ей открытку-поздравление на 8марта, ... Показать все