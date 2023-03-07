Нужных (Баранина) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНужных (Баранина) Ульяна Павловна

Нужных (Баранина) Ульяна Павловна

avatar

Место рождения

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Около 12.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Баранин Павел Филиппович

Мать: Баранина Мария Клавдиевна

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Заплохов Николай Петрович

Отец ребёнка: Заплохов Пётр

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Редькина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Заплохов Пётр

Рождение ребёнка
1936

Сын: Нужных Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Нужных Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Нужных Геннадий Кузьмич

Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Нужных Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич

Рождение ребёнка
06.07.1948

Дочь: Грачева Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич

Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Нужных Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужных Кузьма Пудеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Заплохов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заплохов Пётр

Смерть
Около 12.08.1990
Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close