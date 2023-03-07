Нужных (Баранина) Ульяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиОколо 12.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1930
Сын: Заплохов Николай Петрович
Отец ребёнка: Заплохов Пётр
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Редькина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Заплохов Пётр
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич
Рождение ребёнка
06.07.1948
Дочь: Грачева Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Нужных Кузьма Пудеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Заплохов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заплохов Пётр
Смерть
Около 12.08.1990