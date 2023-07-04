Крысак Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1980
Отец: Крысак Михаил
Мать: Анна
Рождение ребёнка
05.06.2003
Дочь: Эннс Эльмира Андреевна
Отец ребёнка: Эннс Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
04.07.2005
Дочь: Эннс Авелина Андреевна
Отец ребёнка: Эннс Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
17.04.2007
Дочь: Эннс Луиза Андеевна
Отец ребёнка: Эннс Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
22.06.2009
Дочь: Эннс Карина Андреевна
Отец ребёнка: Эннс Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эннс Андрей Владимирович