Гордеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Владимир

Место рождения

Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гордеева Прасковья

Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Лидия

Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Лидия

Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Лидия

Смерть
Неизвестно
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