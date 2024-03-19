Эсаулов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения30.12.1909
Дата смерти04.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909
Рождение ребёнка
1938
Сын: Эсаулов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Эсаулов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Эсаулов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1985