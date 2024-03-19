Эсаулов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулов Василий Павлович

Эсаулов Василий Павлович

avatar

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

30.12.1909

Дата смерти

04.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909

Отец: Эсаулов Павел Савельевич

Мать: Эсаулова Александра Яковлевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Эсаулов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Эсаулов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Эсаулов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Антонина Николаевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
04.11.1985
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close