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(Бутенко) Галина
(Бутенко) Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1946
Пол
Женский
Отец
Бутенко Савелий Антимонович
Мать
Бутенко Дарья Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
вК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бутенко Савелий Антимонович
Мать:
Бутенко Дарья Петровна
Смерть
1946
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