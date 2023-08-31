(Бутенко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бутенко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

вК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутенко Савелий Антимонович

Мать: Бутенко Дарья Петровна

Смерть
1946
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