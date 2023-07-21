Скрябин Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1984
Отец: Скрябин Сергей Васильевич
Мать: Филиппова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
03.07.2013
Сын: Скрябин Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Скрябина Жанна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.2023
Дочь: Скрябина Василиса Евгеньевна
Мать ребёнка: Шевчук Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно