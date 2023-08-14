Шишкина (Уткина) Антонина Филипповна
Место рожденияНижний Катар, Нанайский район, Хабаровский край, Россия
Дата рождения01.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1937
Отец: Уткин Филипп Дмитриевич
Нижний Катар, Нанайский район, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1958
Дочь: Климашевская Лариса Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Свинкина Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Шишкин Константин Браниславович
Рождение ребёнка
02.12.1972
Сын: Шишкин Виталий Константинович
Отец ребёнка: Шишкин Константин Браниславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашевский Александр Александрович
Смерть
Неизвестно