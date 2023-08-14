Шишкина (Уткина) Антонина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Уткина) Антонина Филипповна

Место рождения

Нижний Катар, Нанайский район, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

01.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1937

Отец: Уткин Филипп Дмитриевич

Мать: Курикова Агафья Ульяновна

Нижний Катар, Нанайский район, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1958

Дочь: Климашевская Лариса Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Свинкина Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Шишкин Константин Браниславович

Рождение ребёнка
02.12.1972

Сын: Шишкин Виталий Константинович

Отец ребёнка: Шишкин Константин Браниславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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