(Пятникая) Малгожата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пятникая) Малгожата

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятницкий Тадеуш Витольдов

Мать: Пятницкая Данута

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