Ирина Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Родион Яковлев

Мать: Степанида Степанова

Смерть
Неизвестно
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