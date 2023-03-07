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Романова Варвара Карповна

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Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1900 г.р.
1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Выжимова Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Выжимов Максим Тимофеевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Выжимова Полина Максимовна

Отец ребёнка: Выжимов Максим Тимофеевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.06.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Выжимов Максим Тимофеевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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