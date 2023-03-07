Романова Варвара Карповна
Место рождения
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Выжимова Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Выжимов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Выжимова Полина Максимовна
Отец ребёнка: Выжимов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.06.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Выжимов Максим Тимофеевич