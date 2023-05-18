Логинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Логинов ?
Мать: Логинова ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Меланья Федоровна
Мать ребёнка: Логинова Дарья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Логинова Дарья
Рождение ребёнка
01.04.1890
Мать ребёнка: Логинова Дарья
Рождение ребёнка
10.04.1893
Мать ребёнка: Логинова Дарья
Рождение ребёнка
18.10.1894
Мать ребёнка: Логинова Дарья
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Логинова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Дарья
Смерть
Неизвестно