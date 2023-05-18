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Логинов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Логинов ?

Мать: Логинова ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Меланья Федоровна

Мать ребёнка: Логинова Дарья

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Логинова Дарья

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Логинов Егор Федорович

Мать ребёнка: Логинова Дарья

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1893

Сын: Логинов Иван Федорович

Мать ребёнка: Логинова Дарья

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1894

Сын: Логинов Яков Федорович

Мать ребёнка: Логинова Дарья

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Логинова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Дарья

Смерть
Неизвестно
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