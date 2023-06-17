Гареев Фагим Саяхович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Мать ребёнка: Гареева Разия Идрисовна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Гульнара Фагимовна
Мать ребёнка: Гареева Разия Идрисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гареева Разия Идрисовна
Смерть
Неизвестно