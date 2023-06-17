Гареев Фагим Саяхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареев Фагим Саяхович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гареева Сагида Нагимулловна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Гареев Ильдар Фагимович

Мать ребёнка: Гареева Разия Идрисовна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Гульнара Фагимовна

Мать ребёнка: Гареева Разия Идрисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гареева Разия Идрисовна

Смерть
Неизвестно
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