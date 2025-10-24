Шевякова Наталия Николаевна
женский, родилась 13.10.1976, село Уральское Кваркенского района Оренбургской области
ОтецШевяков Николай Николаевич11.05.1949 г.р.
МатьШевякова (Карачкова) Валентина Александровна29.04.1950 г.р.
Дети
Шевяков Александр Анатольевич12.11.2015 г.р.
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Рождение
13.10.1976
село Уральское Кваркенского района Оренбургской области
Рождение ребёнка
12.11.2015
Сын: Шевяков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)