Шевякова Наталия Николаевна 13.10.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевякова Наталия Николаевна

Автор
НШ
Шевякова Н.

женский, родилась 13.10.1976, село Уральское Кваркенского района Оренбургской области

Отец
Шевяков Николай Николаевич11.05.1949 г.р.
Мать
Шевякова (Карачкова) Валентина Александровна29.04.1950 г.р.
Дети
Шевяков Александр Анатольевич12.11.2015 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1976

Отец: Шевяков Николай Николаевич

Мать: Шевякова (Карачкова) Валентина Александровна

село Уральское Кваркенского района Оренбургской области

Рождение ребёнка
12.11.2015

Сын: Шевяков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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