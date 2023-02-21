Негодина Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодина Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1974

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1974

Отец: Негодин Александр Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1994

Дочь: Баринова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Баринов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
05.11.2005

Сын: Баринов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Баринов Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Сергей Викторович

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