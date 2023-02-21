Негодина Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1974
Отец: Негодин Александр Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1994
Дочь: Баринова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Баринов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
05.11.2005
Отец ребёнка: Баринов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно