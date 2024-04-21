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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузгина (Болдеску) Ольга

Мать ребёнка: Болдеску (Албул) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдеску Андрей

Мать ребёнка: Болдеску (Албул) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдеску Сергей

Мать ребёнка: Болдеску (Албул) Анна

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