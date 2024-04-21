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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузгина (Болдеску) Ольга
Мать ребёнка: Болдеску (Албул) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдеску Андрей
Мать ребёнка: Болдеску (Албул) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдеску Сергей
Мать ребёнка: Болдеску (Албул) Анна