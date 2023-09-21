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Рочев Григорий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1909

Дата смерти

07.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909

Отец: Рочев Захар Ильич

Мать: Рочева Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
10.10.1936

Дочь: Чупрова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Рочева Павла Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.11.1940

Сын: Рочев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1946

Дочь: Хозяинова Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Рочева Павла Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рочева Павла Леонтьевна

Смерть
07.01.1983
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