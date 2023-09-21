Рочев Григорий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1909
Дата смерти07.01.1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909
Отец: Рочев Захар Ильич
Мать: Рочева Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
10.10.1936
Дочь: Чупрова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Рочева Павла Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.11.1940
Рождение ребёнка
05.11.1946
Дочь: Хозяинова Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Рочева Павла Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рочева Павла Леонтьевна
Смерть
07.01.1983