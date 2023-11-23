Дмитрий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Иоанн Данилов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Дмитриева
Священник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.жена Матрона Михайлова, 1786г( дочь диакона с. Вознесенского на Слуду Михаила Егорова 1758г.р.и родная внучка (по линии свое... Показать все
Работа или профессия
1783
с. Вознесенского на Слуду
священник | РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ... Показать все
Смерть
1788