Дмитрий Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Иоаннов

Дмитрий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Иоанн Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Священник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.жена Матрона Михайлова, 1786г( дочь диакона с. Вознесенского на Слуду Михаила Егорова 1758г.р.и родная внучка (по линии свое... Показать все
Работа или профессия
1783
с. Вознесенского на Слуду
священник | РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1788
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