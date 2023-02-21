Гаврилов Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Жил в Детском приюте
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аверина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Прошина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Барымова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Курганова Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1913
Дочь: Дронова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна
Российская империя, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гаврилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947