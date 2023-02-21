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Гаврилов Иван Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Жил в Детском приюте
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аверина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Прошина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Барымова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Курганова Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1913

Дочь: Дронова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна

Российская империя, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гаврилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Наталья Николаевна

Смерть
1947
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