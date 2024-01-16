Гулый Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулый Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Гулый Евтихий Козьмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гулый Козьма Козмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Гулый Василий Козмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Гулый Тимофей Козьмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гулый Иван Козмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Гулый Иван Козмин 2

Мать ребёнка: ?

Смерть
1800
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Гулый Вавило Козмин

Мать ребёнка: ?

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