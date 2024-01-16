Гулый Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гулый Козьма Козмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Гулый Василий Козмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гулый Иван Козмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гулый Иван Козмин 2
Мать ребёнка: ?
Смерть
1800
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Гулый Вавило Козмин
Мать ребёнка: ?