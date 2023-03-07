Орлова (Хворостенко) Галина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Хворостенко) Галина Константинова

Орлова (Хворостенко) Галина Константинова

avatar

Место рождения

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хворостенко Константин Исаевич

Мать: не указана

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Орлов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
24.10.1929

Сын: Орлов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Орлов Пётр Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Федор Федосеевич

Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close