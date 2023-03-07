Орлова (Хворостенко) Галина Константинова
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Хворостенко Константин Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1928
Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
24.10.1929
Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Орлов Пётр Федорович
Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Федор Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954