Евтухов Неизвестно Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евтухов Николай Васильевич
Мать: Евтухова Миланья
Рождение ребёнка
1963
Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евтухова Галина