Богомолова Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Феодосия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Богомолов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Богомолов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Богомолов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Сергей Михайлович

Смерть
После 1805
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