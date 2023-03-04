Богомолова Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Богомолов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Богомолов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Богомолов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805