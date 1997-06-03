Куценко (Постникова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти03.06.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1951
Сын: Куценко Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Куценко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Куценко Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич
Рождение ребёнка
07.11.1962
Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич
Рождение ребёнка
09.01.1966
Сын: Куценко Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1997