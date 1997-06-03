Куценко (Постникова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко (Постникова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

03.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Куценко Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Куценко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Куценко Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Куценко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич

Рождение ребёнка
09.01.1966

Сын: Куценко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Куценко Алексей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куценко Алексей Ильич

Смерть
03.06.1997
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