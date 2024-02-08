Перфильев Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1826
Дата смерти21.06.1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1826
Рождение ребёнка
28.12.1849
Сын: Перфильев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Перфильева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Перфильев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Перфильева Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1890