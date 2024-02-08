Перфильев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1826

Дата смерти

21.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1826

Отец: Перфильев Степан Васильевич

Мать: Перфильева Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
28.12.1849

Сын: Перфильев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Перфильева Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Перфильев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Перфильева Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Прасковья Федоровна

Смерть
21.06.1890
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