Смирнова Пелагея Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1832
Отец: Смирнов Родион Кириллович
Мать: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1857
Дочь: Смирнова Анастасия
Глотиха, Макаровская волость, Вышневолоцкий уезд
Незаконнорожденная https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-288?i=504&wc=Q866-NFY%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378065101&cc=1921824
Смерть
Неизвестно