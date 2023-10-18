Смирнова Пелагея Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Пелагея Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Смирнов Родион Кириллович

Мать: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1857

Дочь: Смирнова Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Глотиха, Макаровская волость, Вышневолоцкий уезд
Незаконнорожденная https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-288?i=504&wc=Q866-NFY%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378065101&cc=1921824
Смерть
Неизвестно
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