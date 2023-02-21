Поповкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1962
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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